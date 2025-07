Promozione, Francesco Stella nuovo difensore della Soccer Trani

La Soccer Trani annuncia l’arrivo di Francesco Stella, difensore centrale classe 1990 nato a Bari, che approda ufficialmente in biancazzurro a titolo definitivo. Si tratta di un ritorno per il giocatore, cinque anni dopo l’esperienza alla Fortis Trani.

La carriera di Stella inizia nel settore giovanile del Bari, dove resta per undici anni fino alla Primavera. Le sue prime esperienze tra i professionisti risalgono alla fine degli anni Duemila, quando veste le maglie di Manfredonia e Matera in Serie C, per poi tornare in Serie D proprio con la Fortis Trani. Dopo una parentesi nella stagione 2012/2013 con la Bellaria Igea Marina, decide di continuare il suo percorso nei campionati dilettantistici, affermandosi in Eccellenza e successivamente in Promozione, con club di rilievo come Sangiovannese, Bitonto, Ostuni, Unione Calcio Bisceglie, Vigor Trani e Virtus Mola.

Nell’ultima stagione, proprio con la Virtus Mola, si è distinto nel campionato di Promozione, contribuendo alla vittoria dei playoff e disputando una stagione di livello.

Profilo duttile e carismatico, Stella ha ricoperto vari ruoli nel corso della sua carriera, spaziando tra centrocampo e difesa. Negli ultimi anni, sotto la guida di mister Moscelli, ha saputo reinterpretarsi come difensore moderno, capace di unire senso della posizione e qualità tecnica nella costruzione dal basso.

