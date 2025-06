Promozione: Fabrizio Mascia è il nuovo tecnico della Cosmano

La Cosmano Calcio ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore per la stagione 2025/2026: sarà Fabrizio Mascia a guidare la prima squadra.

Tecnico di lunga esperienza nel calcio pugliese, Mascia ha allenato in passato formazioni come Sporting Ordona, Real Siti, Orta Nova, Trinitapoli e Stornarella, distinguendosi per solidità, preparazione e capacità di gestione del gruppo.

Nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di allenatore della Soccer Trani, confermandosi come figura affidabile nel panorama dilettantistico regionale.

Per Mascia si tratta di un ritorno “a casa”: cresciuto nelle giovanili della Cosmano, è stato allievo del compianto Maestro Mimì Cosmano, figura storica e ispirazione della società, con cui condivide valori e visione.

“Pronti a scrivere insieme una nuova pagina di storia”, ha dichiarato il club nel dare il benvenuto al nuovo tecnico.

