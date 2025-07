Promozione, doppio annuncio Soccer Trani: Daddabbo arriva, Rizzi resta!

L’ASD Soccer Trani annuncia due importanti operazioni in entrata per il centrocampo biancazzurro: l’arrivo di Matteo Daddabbo e la riconferma di Michele Rizzi.

Matteo Daddabbo, classe 2005, nasce a Vancouver e possiede doppia cittadinanza italo-canadese. Cresciuto nel settore giovanile del Burnaby FC, militante nella British Columbia Soccer Premier League, ha fatto parte anche della selezione provinciale della sua regione. Il suo debutto tra i “grandi” è avvenuto con i TSS Rovers, formazione del campionato semi-professionistico canadese.

Nella scorsa stagione ha esordito nel calcio italiano con la maglia della Virtus Mola, collezionando 23 presenze, 2 reti e 5 assist, contribuendo in modo significativo alla vittoria dei playoff di Promozione. Esterno di centrocampo moderno e dinamico, Daddabbo ha dimostrato grande adattabilità al calcio italiano, unendo qualità tecniche e fisicità.

A vestire ancora la maglia del Soccer Trani sarà anche Michele Rizzi, centrocampista esterno classe 2004, originario della città. Cresciuto tra i settori giovanili di Virtus Trani e Soccer Trani, Rizzi è tornato a dicembre dopo le esperienze con Fidelis Andria, Bisceglie, Bari e Molfetta.

Nel girone di ritorno ha giocato da titolare in 17 partite, servendo 4 assist e conquistando la fiducia dello staff tecnico grazie a prestazioni di alto livello. Rizzi si è imposto come uno degli elementi più utilizzati della rosa, diventando punto fermo per il futuro della squadra.

