Promozione, derby equilibrato: Otranto e Maglie finisce pari

OTRANTO – Finisce in parità il derby tra Città di Otranto e Toma Maglie, con un 1-1 che rispecchia l’equilibrio visto in campo. Gara intensa e combattuta, ma sempre corretta, davanti a un’ottima cornice di pubblico.

L’Otranto, privo di Conte e Piccinni e con diversi giocatori non al meglio, schiera Lorenzo Liquori al centro della difesa, al rientro dopo oltre un mese di stop. Esordio sulla panchina del Maglie per mister Alberto Giuliatto, subentrato in settimana ad Andrea Salvadore.

Tutte le emozioni si concentrano nel primo tempo. Gli ospiti gestiscono meglio il possesso palla, mentre l’Otranto punta su aggressività e recupero palla per ripartire in velocità. Il Maglie passa in vantaggio al 14’: azione sulla destra, cross al centro e Duarte anticipa tutti, battendo Caroppo.

I padroni di casa reagiscono e trovano il pari al 20’: punizione dalla sinistra di Vigliotti, Beron svetta di testa e insacca sul secondo palo.

Nella ripresa i ritmi calano e il Maglie prova a rendersi più pericoloso. Tecci sfiora il gol con un tiro in corsa, mentre nel finale Galvez manda alto di testa. L’Otranto, ridisegnato da mister Mazzeo con alcuni cambi offensivi, fatica però a trovare la giocata vincente.

L’ultima occasione arriva allo scadere: Sall crossa dalla destra, Carretta non trattiene il pallone, ma la difesa ospite riesce a spazzare, evitando guai peggiori.

Con il punto conquistato, l’Otranto sale a quota 50 in classifica. Domenica prossima sfida in trasferta contro la Rinascita Refugees.

OTRANTO-TOMA MAGLIE 1-1

RETI: 14’ Duarte (TM), 20’ Beron (O).

OTRANTO: Caroppo, Togorà, Vigliotti, Negro, Liquori, Beron, Marzo (76’ Sall), Valentini Matteo, Tourè (73’ Lautaro Martin), Pietrangelo (90’ Dollorenzo), Piccinno (90’ Taveri). Panchina: Melito, Angelini, Valentini Manuele, Greco, Calò. All. Mazzeo.

TOMA MAGLIE: Carretta, Tecci, Caicedo, Galvez, Dorini, Castellaneta, Tabares, Diaz, Fernandez, Mossolini (75’ Coluccia), Duarte. Panchina: Colapietro, Delorenzis, Gningue, Amato, Ongania, Romano, Mancarella Piscopo. All. Giuliatto.

ARBITRO: Luca Lombardo di Brindisi. Assistenti: Martina Carafa di Lecce e Alessio Casula di Taranto.

AMMONITI: Liquori (O) e Galvez (M).

CALCI D’ANGOLO: 5-3 per il Città di Otranto.

RECUPERO: 1’pt; 2’st

