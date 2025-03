Promozione, colpo Otranto: Tourè firma il successo a Tricase

Vittoria pesante per l’Otranto, che espugna il “San Vito” di Tricase con il punteggio di 1-0 grazie alla rete decisiva di Tourè al 29’ della ripresa. I biancazzurri, in piena emergenza per le assenze di Taveri, Beron, Piccinno, Marzo e dello squalificato Liquori, scendono in campo con cinque under dal primo minuto, ma nonostante ciò riescono a conquistare tre punti fondamentali per consolidare il secondo posto in classifica.

Parte forte l’Otranto che già al 2’ va vicino al vantaggio con Lautaro Martin, fermato solo dal portiere in uscita. La gara è equilibrata ma sono gli ospiti a costruire le occasioni migliori, con Sall che si rende pericoloso al 25’. Il Tricase si fa vedere con Ciriolo e una deviazione sotto porta, ma senza precisione.

Nella ripresa i padroni di casa alzano i ritmi, con Vatavu protagonista di alcune azioni insidiose. L’equilibrio si rompe però al 29’: punizione di Vigliotti, corta respinta della difesa e Lautaro Martin serve Tourè che insacca in girata per lo 0-1.

Il Tricase non riesce a reagire, l’Otranto gestisce con maturità il vantaggio e porta a casa la sua dodicesima vittoria esterna. Ora i punti in classifica sono 63. Prossimo appuntamento domenica prossima al “Nachira” contro il Copertino, prima della sosta pasquale.

Atletico Tricase-Otranto 0-1

Rete: 29’st Tourè

Atletico Tricase: Recchia, Buttera, Turco, Giannelli, Zocco, Palumbo (37’st Cantellanos), Caputo (34’st Puzzovio), Esposito, Ciriolo (43’st Corvaglia), De Giorgi (1’st Maglie). All. Toma.

Otranto: Caroppo, Dollorenzo, Vigliotti, Negro, Piccinni, Conte, Sall (41’st Mauro), Valentini M., Lautaro Martin (30’st M. Valentini), Pietrangelo, Tourè. All. Mazzeo.

Arbitro: Giuseppe Simone (Molfetta). Assistenti: Vito Innamorato (Bari), Luca De Simone (Casarano).

Ammoniti: Turco, Esposito, Zocco (T); Piccinni (O)

Note: angoli, 6-5 per l’Otranto. Recuperi: 1’pt, 4’st.

