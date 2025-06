Promozione, Carella e Putorti lasciano la guida del Bitritto Norba

Dopo aver centrato una salvezza tanto difficile quanto straordinaria, Michele Carella e Johnny Putorti lasciano la panchina del Bitritto Norba, concludendo ufficialmente la loro esperienza alla guida tecnica del club di Promozione.

I due allenatori erano subentrati in una situazione estremamente complicata, con la squadra ferma a zero punti e in piena crisi. Con determinazione, lavoro costante e una forte coesione interna, il duo tecnico è riuscito a cambiare il destino del club conducendolo a una salvezza che sembrava irraggiungibile. Un risultato che molti hanno definito una vera e propria impresa sportiva.

Nel messaggio condiviso con la società e i tifosi, Carella e Putorti hanno espresso profonda gratitudine al Bitritto Norba per la fiducia ricevuta in un momento tanto delicato: “È stata una stagione intensa, difficile ma anche straordinaria. Siamo orgogliosi di quanto costruito insieme, ora siamo ufficialmente liberi, pronti per nuove sfide con la stessa passione che ci ha accompagnati fin qui.”

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti i componenti della squadra, ai collaboratori Giuseppe Cozzi e Francesco Sciacovelli, per il supporto costante, il contributo tecnico e umano, e per aver condiviso notti insonni, difficoltà e momenti di gioia.

“È stata una stagione di crescita sportiva e umana che porteremo sempre con noi. Ad Maiora semper”, si legge in conclusione della nota firmata dai due allenatori.

Con l’uscita di scena di Carella e Putorti, si apre ora un nuovo capitolo per il Bitritto Norba, chiamato a definire la prossima guida tecnica in vista della stagione 2025/2026.

