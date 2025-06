Promozione, Caggianello è il nuovo DG del San Severo

Il San Severo Calcio 1922 ha ufficializzato l’ingresso in società di Alessandro Caggianello, che assumerà da oggi la carica di Direttore Generale. La proprietà ha scelto una figura di alto profilo umano e professionale per guidare l’area gestionale e sportiva del club, in vista della nuova stagione.

Caggianello arriva a San Severo dopo l’esperienza positiva al Lucera Calcio, con cui ha chiuso lo scorso campionato di Promozione al quinto posto, contribuendo in modo significativo al buon piazzamento finale.

Iscritto all’albo dei Direttori Sportivi LND, il nuovo dirigente giallogranata vanta un lungo percorso al Calcio Foggia 1920, dove ha ricoperto numerosi incarichi. Partito come Team Manager, ha assunto nel tempo ruoli chiave nella gestione del settore giovanile e nei rapporti con le società sportive di Puglia e Molise, fino a diventare Coordinatore della gestione sportiva per due stagioni consecutive.

A completare il suo profilo anche un importante percorso formativo: Master in Management del Calcio e diploma in Football Scouting, ottenuto tramite un corso professionalizzante riconosciuto a livello nazionale.

La società ha accolto con entusiasmo l’arrivo di Caggianello, certa che la sua visione strategica, unita a una profonda conoscenza del territorio e del panorama dilettantistico, rappresenti una risorsa determinante per il progetto di crescita del San Severo Calcio 1922.

