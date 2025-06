Promozione/B – Maglie, Giuliatto: “Nulla da rimproverare ai ragazzi, c’è rammarico”

Mister Giuliatto, allenatore dell’Atletico Toma Maglie, commenta così il successo ottenuto dai giallorossi sul campo dell’Otranto: “È stata una grande gara. Non tanto sotto profilo del gioco, quanto sotto quello dell’intensità. Bravi a crederci fino alla fine, ma abbiamo giocato all’attacco fin dall’inizio. Vittoria che giudico meritata. E adesso? Qui c’è un progetto importante, che prescinde dalla categoria. Vedremo cosa accadrà, ma oggi intanto ci tengo a ringraziare i miei giocatori e soprattutto i tifosi. Non si vedeva una cornice di pubblico così da tempo, sono stati davvero il nostro dodicesimo uomo in campo”.

