Promozione/B, il Toma Maglie espugna Otranto e vince la finale playoff

Partita bloccata, spezzettata, avara di emozioni, ma alla fine a spuntarla è il Maglie, che si impone di misura sull’Otranto grazie a un episodio decisivo nella ripresa. Finisce 0-1 il derby salentino, con la formazione giallorossa che si aggiudica la finale playoff del girone B di promozione.

Posta in palio altissima: al 9’ ci provano i padroni di casa con una punizione di Vigliotti verso il secondo palo, ma Carretta è bravo a rifugiarsi in corner. La risposta del Maglie giunge al 15’ quando Duarte serve Mossolini in profondità: l’attaccante prova la conclusione ma viene chiuso in uscita bassa dall’estremo difensore Caroppo. Partita spezzettata, non ne beneficia lo spettacolo. Al 34’ Gningue, per i giallorossi, parte palla al piede dalla difesa in un coast to coast che mette in difficoltà la difesa dell’Otranto: il difensore serve Urso che da buona posizione calcia sul primo palo, ma Caroppo risponde presente. Poche emozioni, 0-0 al riposo. Non cambia l’andamento del match nella ripresa: è il Maglie a fare la partita e alla compagine giallorossa di rende pericolosa al 5’ con un velenosissimo diagonale di Dorini. Il tiro dell’esterno, deviato, finisce di pochissimo lontano dal secondo palo. Al 27’ ospiti pericolosissimi: Traversone dalla destra di Castellaneta per Dorini, il numero 3 prende il tempo alla difesa ma da buona posizione manda alto. Al 30’ il Maglie trova il gol che decide la contesa: sul cross di Fernandez il portiere dell’Otranto commette un errore e regala la rete ai giallorossi. Un episodio che determinerà la parte finale del match: finisce 0-1, festeggia la Maglie giallorossa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author