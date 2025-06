Promozione/B – Città di Otranto, Mazzeo: “C’è rammarico per il risultato finale”

Mister Mazzeo, allenatore del Città di Otranto, commenta la sconfitta subita in casa contro l’Atletico Toma Maglie: “Abbiamo giocato per fare la patita, ma negli ultimi minuti del secondo tempo sono venuti fuori loro. È stata tutto sommato la partita che ci aspettavamo, c’è rammarico anche per questo. Complimenti al Maglie. Aver riposato non credo abbia influito o condizionato la partita, ai ragazzi non posso rimproverare nulla, li ringrazio uno ad uno”.

