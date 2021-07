Ricordate le polemiche che scoppiarono per il gol annullato all’attaccante del Brindisi Forbes, arrivato dopo quello realizzato dai lucani? Ebbene l’arbitro di quella sfida Cecchi di Roma, è stato promosso in lega pro così. La decisione sta facendo discutere, non poco, soprattutto chi ha guardato le immagini della gara.