ProKombat Barletta trionfa ai Campionati Italiani di Muay Thai

Risultati straordinari per la ProKombat Barletta, guidata dal Maestro Francesco Curci, ai Campionati Italiani di Muay Thai disputati lo scorso weekend al Palatorrino di Roma. L’evento, organizzato dalla Federkombat, ha registrato oltre 500 partecipanti da tutta Italia, confermando la crescita della disciplina a livello nazionale.

Tra i protagonisti della competizione, spiccano gli atleti della ProKombat, con ben tre atleti schierati nella prima serie, il livello più alto che consente l’accesso alla Nazionale Italiana. Giuseppe Dicolangelo e Ruggiero Valerio hanno conquistato la medaglia d’oro, mentre Antonella Dibari ha portato a casa l’argento.

Nella Coppa Italia, altri tre atleti del team barlettano si sono distinti con performance eccezionali, vincendo l’oro: Pasquale Ruscino, Giuseppe Binetti e Ignacio Dicuonzo.

I successi di Dicolangelo, Valerio e Dibari hanno avuto un riscontro immediato, con la convocazione in Nazionale giunta nella stessa serata, aprendo loro le porte per i prossimi eventi internazionali.

L’evento si è svolto in un clima di grande sportività, con arbitraggio imparziale e giudizi equi, sebbene, come accade in competizioni di questa portata, non siano mancate alcune divergenze nelle valutazioni.

La ProKombat Barletta si conferma così un punto di riferimento per la Muay Thai italiana, grazie all’impegno, alla dedizione e alla qualità del lavoro svolto. Il team guarda ora al futuro con ambizione e determinazione, pronto a nuove sfide e successi.

