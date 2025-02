Programma occupazionale Gol: oltre 132mila pugliesi già beneficiari

Sono 132.062 i cittadini pugliesi che, al 31 dicembre 2024, risultano beneficiari del programma Gol – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori. Il dato emerge dal monitoraggio del Ministero del Lavoro e conferma la Puglia come la migliore Regione del Centro-Sud nell’attuazione della misura, secondo Sebastiano Leo, assessore regionale al lavoro.

“Questo risultato ci consentirà di raggiungere agevolmente l’obiettivo finale del 100% fissato dal PNRR, ovvero 262.774 beneficiari entro dicembre 2025. Siamo molto soddisfatti perché dietro questi numeri ci sono storie di persone che hanno trovato un’opportunità di riscatto sociale e professionale”, spiega Leo.

Secondo i dati regionali, tra i 132mila beneficiari, 37mila hanno ricevuto misure di accompagnamento al lavoro, mentre 2.625 sono stati assunti tramite il sistema delle agenzie per il lavoro. Oltre 40mila hanno usufruito di orientamento specialistico nei centri per l’impiego e 23mila hanno concluso o stanno completando un percorso formativo, per un totale di circa 3.415 corsi. Altri 22mila inizieranno a breve la formazione professionale.

L’investimento complessivo per la formazione ammonta a 84 milioni di euro. Complessivamente, più di 300mila pugliesi sono stati presi in carico dai centri per l’impiego e potranno beneficiare delle politiche attive.

“Il programma Gol è il fulcro della riforma delle politiche attive per il lavoro del PNRR. I risultati dimostrano che una gestione efficiente delle risorse pubbliche può fare la differenza, ponendo la Puglia come modello di riferimento per il Mezzogiorno”, conclude Leo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author