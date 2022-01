CONVERSANO- Sono tre i percorsi di valorizzazione del patrimonio storico che il comune di Conversano intende realizzare con la Fondazione “Carnevale di Putignano”: la collaborazione è stata decisa con delibera di giunta n. 211, del 17-12-21.

La Fondazione “Carnevale di Putignano” e il comune di Conversano intendono realizzare un progetto di artigianato artistico finalizzato al coinvolgimento della cittadinanza in azioni di valorizzazione del patrimonio storico attraverso tre percorsi specifici:

– la realizzazione di opere di artigianato creativo (in cartapesta);

– la creazione di percorsi ed occasioni di formazione ed educazione formale ed informale, per accrescere le competenze del territorio, con il coinvolgimento dei cittadini più giovani;

– la valorizzazione di inediti itinerari di visita cittadini.

Considerato il processo avviato per la candidatura della città di Conversano al titolo di Capitale italiana della cultura per il 2024, l’amministrazione intende, fin da subito, costruire interventi strategici, che possano dare concretezza alle alleanze chiave per il territorio, alle proposte e ai progetti nell’ambito del dossier di candidatura del titolo di Capitale italiana della cultura per l’anno 2024.