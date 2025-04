“Scuole Sicure” a Bari: formazione per operatori contro l’uso di droghe negli istituti scolastici

Il Comune di Bari intensifica l’impegno nella lotta contro l’uso di droghe tra gli adolescenti con un’iniziativa incisiva e su più fronti.

Domani, martedì 29 aprile, prenderà il via la prima sessione di formazione dedicata a circa 200 operatori della Polizia locale e dei Servizi sociali. L’incontro, che si terrà presso il Comando di via Aquilino, vedrà la partecipazione dell’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione Civile e del comandante Michele Palumbo, ideatore del progetto “Scuole Sicure 2025” e curatore dell’iter per l’ottenimento del finanziamento ministeriale.

Il corso si focalizzerà in particolare sulle droghe sintetiche e sul mondo degli adolescenti, e sarà condotto da esperti sociologi, psicologi e criminologi di Infopol, realtà leader nella formazione della Polizia locale. Questa prima fase di formazione è propedeutica a un più ampio programma di sensibilizzazione che coinvolgerà direttamente gli studenti delle scuole baresi.

A partire da maggio, infatti, il progetto “Scuole Sicure” entrerà nel vivo con un ciclo di 32 incontri già calendarizzati in una decina di istituti. Le attività saranno dinamiche e coinvolgenti, con l’utilizzo di strumentazione interattiva e strategie di “gamification”. Tutte le scuole che desiderano aderire al progetto, la cui conclusione è prevista per l’autunno, possono ancora contattare il Comando di via Aquilino.

L’assessora alla Vivibilità urbana sottolinea l’urgenza dell’intervento, evidenziando la proliferazione di nuove droghe sintetiche: “Esistono più di mille nuove droghe sintetiche, raggruppate in varie classi, che si vanno ad aggiungere all’elenco delle sostanze già tristemente note. Conoscere i rischi, comprendere il mondo in cui si muovono oggi gli adolescenti e costruire una rete di protezione efficace è la nostra priorità.”

Un elemento chiave del progetto sarà l’arrivo imminente di un camper attrezzato come ufficio mobile. Questo strumento innovativo permetterà di raggiungere i giovani al di fuori delle scuole, offrendo un’opportunità di informazione “on the road” sul fenomeno delle dipendenze. Tra le attività previste, spicca la possibilità per i ragazzi di sperimentare, attraverso visori e simulatori in realtà virtuale, gli effetti della guida sotto l’effetto di droghe. L’assessora rivolge un invito a tutte le scuole: “Invitiamo tutte le scuole che vogliano aderire al progetto, a contattarci: c’è tempo fino all’autunno per programmare un’esperienza che certamente non lascerà i ragazzi indifferenti”.

Il finanziamento e le linee strategiche del progetto

Il Ministero dell’Interno ha riconosciuto la validità dell’iniziativa, finanziando il Comune di Bari con 61.863,11 euro. Questo contributo sarà fondamentale per attuare le tre linee strategiche delineate dal progetto “Scuole Sicure”.

La prima linea prevede il coinvolgimento di esperti per percorsi formativi ed esperienziali all’interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado, calibrando le attività sulla fascia d’età 11-18 anni, considerata cruciale per l’avvicinamento alle droghe.

La seconda linea strategica riguarda l’acquisto e l’allestimento del veicolo da 9 posti come ufficio mobile. Questo “polo educativo mobile” itinerante sarà riconoscibile grazie a una specifica serigrafia adesiva e permetterà di diffondere materiale informativo e offrire simulazioni virtuali sugli effetti delle droghe alla guida.

Infine, la terza linea d’intervento prevede un’attività formativa specifica per la Polizia locale, con un focus particolare sulle nuove droghe, soprattutto quelle sintetiche e quelle derivate da un utilizzo terapeutico-farmacologico, come il Fentanyl.

Con questo progetto ambizioso e articolato, il Comune di Bari si pone all’avanguardia nella prevenzione e nel contrasto all’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani, costruendo una solida rete di protezione e sensibilizzazione per le future generazioni.

