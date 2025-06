Progetto “Riesco”, oltre la disabilità. Cena stellata? Cuciniamo noi

La disabilità non è un limite, ma un punto di partenza per nuove conquiste. Lo hanno dimostrato i ragazzi del progetto “Riesco”, dell’associazione alessanese “Insieme per i Disabili Onlus”, cucinando per parenti e amici una cena stellata al Messapia Resort di Santa Maria di Leuca, sotto la supervisione dell’executive chef Mirco Antonio Vigna.

Un momento di gioia e condivisione, a conclusione di un ciclo che dallo scorso autunno li ha visti alle prese con fornelli e mestoli per imparare le basi del mestiere.

Ma progetto “Riesco” non è solo questo, è molto di più. Lucia, Raissa, Alessandro, Marco Antonio, Emma, Alice e Gian Luca, le sette persone con diverse forme di disabilità che vi partecipano, stanno imparando a essere indipendenti in ogni ambito. Grazie al lavoro costante della loro associazione, attiva dal 2001 nel Capo di Leuca per iniziativa dei loro familiari, e ad un finanziamento dell’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author