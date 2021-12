MONOPOLI- Sono stati stanziati oltre tre milioni e 100mila euro per la messa in sicurezza delle strade di Monopoli: è quanto deciso dalla giunta comunale con quattro differenti delibere.

“Si tratta di un intervento importante che consentirà di migliorare la viabilità delle principali artiere di collegamento con la città ma anche di alcune strade comunali dell’agro la cui messa in sicurezza non era più procrastinabile. Le somme a disposizione sono abbastanza corpose e consentiranno di coprire diversi chilometri di strada”, dice l’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Palmisano.

Progetto “Messa in sicurezza strade”: le quattro delibere

Con delibera n. 259 del 9 dicembre 2021 è stato approvato il progetto di “Messa in sicurezza delle strade comunali – Area Nord” per una spesa complessiva di 1milione di euro; con delibera n. 260 del 9 dicembre 2021 è stato approvato il progetto di “Messa in Sicurezza delle strade comunali – Area Sud” per una spesa complessiva di 600mila euro; e con delibera n. 270 del 20 dicembre 2021 è stato approvato il progetto di “Messa in sicurezza delle strade nell’agro” (strada comunale Tormento, strada comunale Ciporrelli, strada comunale Santa Lucia ai Monti e strada comunale Romualdo-Guidano) per una spesa complessiva di 500mila euro.

Inoltre, con delibera di giunta n. 178 del 23 settembre 2021 il comune di Monopoli ha aderito all’avviso pubblico “Programma regionale strada per strada” per il quale sono stati destinati in favore del comune di Monopoli 1.032.801,23 euro per interventi di manutenzione straordinaria.