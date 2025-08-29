29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Progetto Aqua, Aqp in campo per una gestione idrica sostenibile

Redazione 29 Agosto 2025
centered image

Rafforzare la resilienza dei sistemi idrici di fronte al cambiamento climatico. È questo l’obiettivo di Aqua, progetto internazionale cofinanziato dall’Unione Europea con oltre 1,4 milioni di euro nell’ambito del programma Interreg Ipa Adrion 2021-2027, che coinvolge Acquedotto Pugliese insieme a partner di Italia, Slovenia, Grecia, Albania, Serbia e Montenegro.

Il progetto triennale punta a sviluppare strumenti digitali avanzati, come i digital twin: veri e propri gemelli digitali dei sistemi idrici, capaci di incrociare dati reali e modelli previsionali per simulare scenari e supportare scelte strategiche tempestive e sostenibili.

Le prime attività hanno riguardato l’analisi delle criticità locali, il coinvolgimento delle comunità e la raccolta dei fabbisogni emersi nei siti pilota nazionali. Da questo lavoro è nato un action plan transnazionale, prima roadmap comune tra i partner. Le fasi successive consentiranno di sviluppare strumenti su misura per ciascun territorio.

Impianto del Sinni

In Italia, Aqua si concentra sul sistema AgriSinni, infrastruttura strategica che alimenta Puglia e Basilicata. Cuore del sistema è la diga di Monte Cotugno, la più grande d’Europa in terra battuta, con una capacità di 530 milioni di metri cubi d’acqua. Ad essa si affiancano l’invaso del Pertusillo e le traverse di Sarmento, Sauro e Agri, oltre al bacino di Cogliandrino.

Un complesso idrico oggi minacciato dagli effetti della crisi climatica, con piogge sempre più irregolari, lunghi periodi di siccità e precipitazioni intense. Aqua si propone di fornire soluzioni innovative per garantire la sicurezza idrica del territorio e tutelare una risorsa fondamentale per cittadini e imprese.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Enzo Magistà lascia la direzione del Tg Norba: “Un sogno durato 47 anni”

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Matera, nasce il “Carpentieri” in onore di Renato

29 Agosto 2025 Roberto Chito

Sanità pugliese, Bellomo: “Buchi milionari frutto di clientelismo”

28 Agosto 2025 Redazione

Petillo (Ugl): “Lavoratori Enti Locali trattati da figli di un Dio minore”

28 Agosto 2025 Redazione

Puglia, Coldiretti: “Furti d’uva e ulivi, cresce allarme criminalità”

28 Agosto 2025 Redazione

Ronaldinho sbarca in Puglia: sarà ospite a Barletta

28 Agosto 2025 Flavio Insalata

potrebbe interessarti anche

Eccellenza, Ugento: Di Michele, “Sarà un campionato tosto”

29 Agosto 2025 Redazione

Eccellenza, Polimnia: torna il centrocampista Marasciulo

29 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Progetto Aqua, Aqp in campo per una gestione idrica sostenibile

29 Agosto 2025 Redazione

Corato: carabiniere ferito da un’auto in fuga, una denuncia

29 Agosto 2025 Giovanni Sebastio