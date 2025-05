Professioni sanitarie, UGL spinge per abolire vincolo di esclusività

Gianluca Giuliano: “Va eliminato subito, uccide una sanità già al collasso”

Gianluca Giuliano, segretario nazionale dell’UGL Salute, interviene nuovamente sul tema del vincolo di esclusività che riguarda le professioni sanitarie, sollecitando la politica ad affrontare con decisione una questione ritenuta ormai non più rinviabile.

Secondo il sindacalista, l’attuale rigidità normativa non trova più alcuna giustificazione, soprattutto in un contesto in cui il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è sottoposto a continue pressioni e difficoltà. Giuliano sostiene che il mantenimento dell’esclusività penalizza sia i professionisti che il sistema, contribuendo all’erosione progressiva delle diverse figure sanitarie, ormai sempre meno attratte da percorsi lavorativi che non offrono adeguata flessibilità.

L’eliminazione del vincolo, secondo l’UGL Salute, potrebbe invece favorire condizioni occupazionali più stimolanti, aumentare la soddisfazione dei lavoratori e incrementare l’efficacia operativa. Una sinergia più ampia tra pubblico e privato, infatti, permetterebbe non solo di recuperare risorse, ma anche di affrontare con maggiore efficienza la questione delle liste d’attesa e di garantire prestazioni di qualità ai cittadini.

“È tempo che si intervenga concretamente. L’abolizione del vincolo rappresenterebbe un passo strategico per valorizzare appieno le competenze del personale sanitario e ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, sia a livello locale che nazionale”, ha dichiarato Giuliano, evidenziando come una simile riforma possa restituire ai cittadini quel diritto all’assistenza e alle cure che troppo spesso oggi viene disatteso.

Per il segretario dell’UGL Salute, la rimozione definitiva di questo vincolo costituirebbe un atto fondamentale per il futuro del sistema sanitario italiano e dei suoi operatori.

