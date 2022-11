Prodezza Diaby, al Taranto lo scontro diretto con Viterbese

Condividi su...

Linkedin email

Una prodezza di Abou Diaby regala al Taranto tre punti di platino nella corsa alla salvezza inguaiando Giacomo Filippi, proprio come nella passata stagione quando allenava il Palermo. I rossoblu portano a termine la missione, soffrono tanto, ma riescono a superare la Viterbese nello scontro diretto dello ‘Iacovone’.

I laziali approcciano bene sfiorando la rete all’8’: conclusione di Andreis che si stampa sulla traversa a Loliva battuto. Scampato il pericolo, il Taranto passa in vantaggio: punizione di Labriola per la testa di Antonini che piega le mani a Fumagalli. Con i rossoblu in vantaggio si va al riposo.

Nella ripresa è la Viterbese a fare la gara trovando il pareggio al 68’: un traversone dalla sinistra di Rodio attraversa tutta l’area di rigore finendo tra i piedi di Andreis che centra il bersaglio, 1-1 e tutto da rifare per il Taranto. Nel frattempo, Capuano manda in campo Diaby, non al top della condizione. Mossa vincente perché quattro minuti più tardi l’ex Licata firma il gol vittoria: caparbia azione sulla destra di Mastromonaco, cross al centro dell’area per Diaby che in girata e al volo supera Fumagalli. La Viterbese accusa il colpo, ma ha l’opportunità di pareggiare in pieno recupero con un colpo di testa di Polidori (92’) che sfiora il palo. Finisce così: il Taranto sale a quota 16, la Viterbese resta a 11. (Foto Max Todaro)

TARANTO-VITERBESE 2-1

RETI: 15’ Antonini (T), 68‘ Andreis (V), 76’ Diaby (T)

TARANTO 3511: Loliva; Evangelisti, Antonini, Manetta; Formiconi (72’ Chapi Romano), Mastromonaco, Labriola, Mazza (72’ Diaby), Ferrara; Guida (59’ La Monica); Tommasini (66’ Infantino). Panchina: Martorel, Caputo, Granata, Maiorino, Sakoa, Vona, Caldiero, Marini. All. Capuano.

VITERBESE 352: Fumagalli; Semenzato (87‘ Di Cairano), Ricci, Monteaguto; Nesta (50’ D’Uffizi), Andreis, Megelaitis, Mungo, Rodio; Volpicelli, Polidori. Panchina: Bisogno, Santoni, Riggio, Manarelli, Marenco, Simonelli, Giglio. All. Filippi.

ARBITRO: Daniele Virgilio di Trapani. Assistenti: Marco Lencioni di Lucca e Vincenzo Pedone di Reggio Calabria.

AMMONITI: Monteagudo, Mungo, Polidori, Semenzato, Ricci (V); Ferrara, Manetta, Loliva (T).

📌 NOTE: Recuperi 1’/6’. Angoli 2-5