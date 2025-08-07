Procura Lagonegro: scoperta una frode fiscale milionaria

Un’operazione senza precedenti ha scosso la comunità locale: la Procura della Repubblica di Lagonegro, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di oltre 618.000 euro, portando alla luce una frode fiscale che ha dell’incredibile.

Nel mese di luglio, gli Ufficiali della Polizia Giudiziaria hanno messo in atto un’azione coordinata che ha portato al sequestro di tre autovetture, tra cui una lussuosa Ford Tourneo Custom e un’elegante Alfa Romeo Stelvio, nonché di quote societarie e cospicue somme di denaro in conti correnti. Ma non è finita qui: anche un immobile situato a Pontecagnano Faiano è stato messo sotto vincolo, con un valore stimato di 80.040 euro.

Le indagini hanno rivelato come un amministratore di diritto e uno di fatto di una società attiva nel settore delle finiture edili avessero orchestrato un sofisticato piano di frode, utilizzando crediti d’imposta inesistenti per evadere il fisco. Attraverso la compensazione nel modello F24, avrebbero tentato di ingannare il sistema, ma la Guardia di Finanza è riuscita a smascherare il loro raggiro grazie a un’analisi approfondita della documentazione e all’incrocio di dati fiscali.

Questo colpo alle frodi fiscali non solo protegge le casse dello Stato, ma rappresenta anche un messaggio forte e chiaro: le autorità sono vigili e pronte a intervenire contro ogni tentativo di elusione fiscale. È fondamentale ricordare che, in questa fase delle indagini preliminari, i coinvolti godono della presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.

Il caso ha già suscitato grande interesse e preoccupazione tra i cittadini, che si interrogano su quanto possa essere diffuso un fenomeno del genere. Sarà interessante vedere come si evolverà questa vicenda e quali ulteriori sviluppi ci riserverà. La lotta contro la frode fiscale è solo all’inizio e Lagonegro si prepara a un capitolo cruciale nella sua storia economica.

