Lecce- Processo Tap rinviato per l’ennesima volta e questa volta a causa sia di alcune incompatibilità tra il magistrato assegnatario Gianpietro Errede con il collegio difensivo sia a causa dell’imminente trasferimento dello stesso a Bologna. Un rinvio però che è stato oggetto di critica da parte dei difensori che temono l’eccessivo protrarsi del processo senza entrare nella fase dibattimentale. Una situazione possiamo dire d’emergenza, che ha visto il tempestivo intervento del Presidente delle Sezioni Penali Pietro Baffa il quale, analizzata la rete delle opportunità, ha emanato un provvedimento con cui ha disposto l’assegnazione definitiva del processo Tap alla dottoressa Mariano, stante il trasferimento ad altro ufficio sia di Errede che della Dottoressa Saracino cui inizialmente apparteneva il processo e sarebbe dovuto ritornare. Ricordiamo per dovuta chiarezza, che assegnazione alla giudice Mariano era solo temporanea in attesa del rientro della dottoressa Saracino dalla maternità. Quest’ultima però è stata, nel frattempo trasferita ad altro ufficio, rendendo possibile quindi assegnare il processo ad altro Giudice che, sempre sulla base delle tabelle in vigore al tribunale di Lecce, si individua sempre nella dottoressa Mariano.

Il Presidente Baffa quindi ha disposto di proseguire il processo secondo le udienze già in calendario anticipando quella del 2 febbraio 2023 fissata oggi dal giudice Errede, al 10 novembre prossimo. Il provvedimento è stato comunicato al collegio difensivo tramite Pec.