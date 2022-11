Condividi su...

Ultime ore per avere la sentenza della corte D’Assise che vede due imputati per l’inchiesta Sabr, accusati di riduzione in schiavitù ed omicidio. Si tratta dell’inchiesta che fece emergere il Triste spaccato del lavoro nero in agro di Nardó

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts