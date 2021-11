BRINDISI – “Assolti per non aver commesso il fatto” i due manager di Enel imputati nel processo sulla dispersione di polveri di carbone dalla centrale di Brindisi. Polvere che, secondo l’accusa, finiva sui raccolti dei contadini proprietari di terreni vicini.

Il processo

L’assoluzione è l’ultimo step dell’appello bis, con la Corte d’appello di Lecce che ha anche revocato tutte le statuizioni civili per gli agricoltori di Cerano e gli enti che si erano costituiti parte civile. Giova ricordare come nel procedimento, nel 2012, si era costituita anche la provincia di Brindisi che chiedeva un maxi risarcimento da 500 milioni di euro a fronte di un presunto danno ambientale. Al termine del primo processo di secondo grado per due manager Enel, Antonino Ascione e Calogero Sanfilippo, era stata stabilita e confermata una condanna alla pena di 9 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale. I reati contestati erano getto pericoloso di cose e danneggiamento aggravato. Tutto ribaltato.

La soddisfazione di Enel

Per altri due manager era scattato il proscioglimento per prescrizione, non impugnato. Altri 11 imputati erano stati assolti in primo grado. Come riporta Ansa, “soddisfazione è stata espressa dopo la lettura del dispositivo dalle difese degli imputati Enel e della società Enel Produzione, che nel processo era responsabile civile”.