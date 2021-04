Processo Berlusconi | A Bari rinvio per impedimento ex premier

E’ stato rinviato su richiesta dei difensori il processo a carico dell’ex premier Silvio Berlusconi, che avrebbe dovuto tenersi stamattina davanti al Tribunale di Bari. Berlusconi e’ imputato per induzione a mentire nei confronti dell’imprenditore barese Giampaolo Tarantini, sul quale – secondo la Procura di Bari – avrebbe esercitato pressioni per non fargli dire la verita’ durante gli interrogatori a cui fu sottoposto nell’ambito dell’inchiesta escort.

Gli avvocati Nicolo’ Ghedini e Roberto Sisto hanno chiesto un rinvio alla giudice Valentina Tripaldi. Il processo

e’ stato rinviato all’11 giugno per legittimo impedimento dell’imputato, la difesa ha chiesto anche la sospensione dei

termini di prescrizione.