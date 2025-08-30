Processione e Messa solenne 2025: Turi rinnova il suo legame con Sant’Oronzo

Il 26 agosto Turi ha reso omaggio a Sant’Oronzo con la tradizionale processione mattutina, seguita da un’intensa partecipazione dei fedeli lungo le vie del paese.
La comunità si è poi raccolta per la Santa Messa solenne, celebrata con grande devozione.
L’omelia di Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Favale ha richiamato i valori di fede e unità che il Santo Patrono continua a ispirare.
https://www.youtube.com/watch?v=njesaZd5upw
