Processi di Puglia, omicidio Afendi: tra provocazioni e piombo”:

Le telecamere di Processi di Puglia entrano nel cuore del processo che si celebra davanti alla Corte d’Assise di Lecce, presieduta dal giudice Pietro Baffa. Sul banco degli imputati siede Lucio Sarcinella, 29 anni, accusato dell’omicidio di Antonio Amin Afendi. I fatti risalgono al 2 marzo 2024, quando, in pieno giorno e nel centro di Casarano, Afendi venne raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco. Il processo punta a chiarire il movente di quel delitto: fu un’esecuzione premeditata, come sostiene l’accusa, rappresentata dalle pm della Direzione Distrettuale Antimafia Giovanna Cannarile e Rosaria Petrolo? O fu invece, come sostiene la difesa, la tragica reazione a una lunga catena di provocazioni e minacce, culminata in un’ultima pesante offesa rivolta alla moglie dell’imputato poco prima dell’omicidio?

A seguire ogni udienza e raccontare ogni sviluppo, con immagini, approfondimenti e contributi esclusivi, è Maria Teresa Carrozzo. Chi non ha visto la puntata in onda può rivederla in forma integrale qui.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts