Processi di Puglia, omicidio Cairo e Spada: il Pm chiede ergastolo per fratelli Morleo

Continua il grande successo di Processi di Puglia. In onda in questa puntata le ultime fasi del processo per gli omicidi degli imprenditori Cairo e Spada. In aula davanti al presidente Maurizio Saso il Pm Milto de Nozza concluderà le sue repliche con la richiesta definitiva della pena per gli imputati Enrico e Cosimo Morleo. In studio Maria Teresa Carrozzo

