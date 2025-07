Prisciandaro alla Virtus Palese: ex bomber guiderà la Juniores U19

La Virtus Palese Calcio ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Gioacchino Prisciandaro come nuovo allenatore della formazione Juniores Regionale Under 19 per la stagione sportiva 2025/2026.

Prisciandaro, ex attaccante con oltre 100 reti tra Serie C e Serie D, ha vestito nel corso della sua carriera maglie importanti come quelle di Frosinone, Monopoli, Andria, Martina e Cremonese, distinguendosi per capacità realizzative e carisma.

Oggi tecnico UEFA B, ha consolidato la propria esperienza nel settore giovanile, ricoprendo ruoli significativi come referente regionale LND e selezionatore della Rappresentativa Pugliese Under 17, confermandosi figura autorevole nella formazione dei giovani calciatori.

