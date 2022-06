BRINDISI – Dopo il violento scontro con un’auto, la moto è finita fuori strada, rovinando nel terreno. Brutta disavventura per il centauro in sella alla “naked” che, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato con un’autovettura su via Provinciale per San Vito, all’altezza della caserma Carlotto di Brindisi. Sul posto, insieme al 118, anche la polizia locale e i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento il principio di incendio che ha interessato il mezzo a due ruote, mettendo in sicurezza la strada. Il motociclista, che ha riportato ferite al corpo e ad una gamba, è stato soccorso dagli operatori sanitari.