Primo under per la Fidelis Andria: ufficiale l’arrivo di Eder Allushaj

La Fidelis Andria annuncia il primo innesto under per la stagione 2025/2026: si tratta di Eder Allushaj, giovane esterno offensivo classe 2007. Il calciatore approda in biancazzurro dopo aver maturato esperienza nel campionato di Serie D, dove nella passata stagione ha collezionato otto presenze con la maglia del Figline, formazione toscana impegnata nel girone E.

