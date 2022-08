FRANCAVILLA FONTANA- Sarà ricordato nel primo memorial a lui dedicato il medico e musicista Francesco Birtolo scomparso prematuramente il 28 aprile scorso.

L’idea è dei tanti amici e colleghi che hanno condiviso con lui la passione per la professione medica e per la musica, essendo stato Francesco Birtolo amante della chitarra elettrica che ha suonato sempre magistralmente.

L’appuntamento è per il 23 agosto alle 21.30 in piazza Umberto I in cui saranno eseguiti dagli amici di sempre 20 brani preferiti del medico che ha lasciato un grande vuoto: si spazierà dai Guns N’Roses ai Beatles, passando per i Led Zeppelin e i Deep Purple.