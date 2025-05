Primo Maggio, Spera (UglM): “Morti sul lavoro piaga da fermare”

“Non possiamo accettare che nel 2025 si continui a morire sul lavoro”. È l’accorato appello lanciato da Antonio Spera, Segretario Nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, nel corso della manifestazione nazionale del Primo Maggio promossa dalla Ugl a Frosinone, davanti a una piazza gremita di attivisti, quadri e lavoratori provenienti da tutta Italia.

Secondo Spera, la Festa dei Lavoratori deve diventare “la giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro”. “Non possiamo limitarci a ricordare le vittime solo durante le ricorrenze – ha dichiarato –. Le cosiddette ‘morti bianche’ sono una tragedia quotidiana che va fermata con azioni strutturali”.

Il segretario UglM ha denunciato un sistema che troppo spesso si limita a commentare i numeri della strage, senza intervenire con decisione. “Serve meno disoccupazione, meno precarietà, più lavoro sicuro – ha affermato –. Le aziende devono comprendere che la prevenzione non si improvvisa, va costruita con competenza, presenza e relazioni umane”.

Nel suo intervento, Spera ha ribadito la richiesta di una banca dati unica nazionale per il monitoraggio degli infortuni e delle condizioni nei luoghi di lavoro, sottolineando che “ogni euro speso in prevenzione significa tre euro risparmiati in costi sociali e sanitari”. La Ugl propone anche più formazione, controlli capillari e risorse dedicate per spezzare un trend che non accenna a diminuire.

“Radunare a Frosinone tutti i dirigenti della federazione metalmeccanica – ha concluso – è per noi un modo diverso di vivere il Primo Maggio. Non una cerimonia vuota, ma un grido collettivo: basta morire di lavoro”.

