Primo Maggio, Giordano denuncia: “A Matera si muore lavorando”

“Non possiamo accettare che il lavoro, fonte di dignità, si trasformi in tragedia”. Con queste parole, Pino Giordano, segretario provinciale Ugl Matera, ha tuonato dal palco della manifestazione nazionale del Primo Maggio organizzata dalla Ugl a Frosinone, denunciando l’allarmante situazione del territorio materano in tema di sicurezza sul lavoro.

Davanti a una piazza gremita di lavoratori, studenti e famiglie, Giordano ha ricordato come la provincia di Matera detenga un indice di incidenza delle morti sul lavoro pari al 15,2 ogni 100mila lavoratori, contro una media nazionale del 4,2. Un dato che colloca Matera all’ottavo posto tra le 107 province italiane.

Il rappresentante sindacale ha evidenziato una crisi economica profonda che ha colpito il tessuto produttivo locale, con particolare riferimento all’area industriale di Pisticci e Val Basento, un tempo polo industriale attivo, oggi segnato dalla decadenza di numerose aziende, anche di medie dimensioni.

“Nel materano – ha aggiunto Giordano – una famiglia su quattro vive in condizioni di disagio economico e un giovane su quattro è un Neet, ovvero non studia e non lavora. È necessario invertire la rotta: servono investimenti nella sicurezza, nella formazione e nella prevenzione”.

Nel suo intervento, Giordano ha richiamato alla responsabilità anche le aziende del territorio: “La prevenzione non può essere improvvisata, deve basarsi su competenze scientifiche, presenza sul territorio e relazioni umane solide. Ogni euro investito in prevenzione genera un risparmio triplo in costi sanitari e sociali”.

L’appello finale è stato rivolto alle istituzioni e al mondo imprenditoriale, affinché si ponga fine a quella che ha definito “una strage silenziosa”, riaffermando il diritto alla vita e alla sicurezza per ogni lavoratore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author