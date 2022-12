Primo giorno di mercato in D: Si scatenano Barletta, Brindisi e Fasano

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp

Inzia col botto la sessione invernale del calciomercato dilettanti. La notizia del giorno è la firma di Matteo Di Piazza con il Barletta, come avevamo ampiante anticipato nelle ore precedenti. L’ex Catania e Lecce era stato prima ad un passo dalla Casertana, poi dalla Cavese (destinazione che avrebbe gradito per motivi familiari, avendo la moglie campana), poi l’affondo deciso del società del presidente Dimiccoli che ieri sera ha sbaragliato la concorrenza. Sempre il Barletta potrebbe chiuedere anche Scaringella nelle prossime ore mentre Petta piace al Riccione ma difficilmente si sposterà. Ora tocca alle altre fare l’attaccante. Il sogno di tutti è Fabio Longo dell’Afragolese. Il club campano lo ha blindato ma Nardò, Brindisi, Casarano e Cavese continuano a corteggiarlo. L’alternativa per tutte sarebbe Ciro Favetta che, tuttavia la Casertana vorrebbe trattenere. Anche il Fasano vuole rinforzarsi. La squadra di mister Ivan Tisci è tra le più belle sorprese della stagione. E’ fatta con Roberto Farinola dell’Altamura (già con Tisci al Bisceglie) e Francesco Losavio del Bitonto. Il Nardò ha chiuso da tempo con il centrocampista Matteo Montinaro del Molfetta. Sempre il Nardò ha lasciato libero Giacomo Lucatti, finito al Livorno al posto di Daniele Vantaggiato. Il Brindisi, oltre Di Piazza, mette in svincolo anche i giovanissimi Emanuele Di Giulio (verso l’Avetrana), Mauro Sepe (verso il Nola) e lo spagnolo Pablo De Lucas. Per il mercato in entrata si tratta anche Lorenzo Liurni del Picerno. Accordo chiuso, invece, con l’attaccante Francesco Felleca del Seregno ed ex Casertana e Winston Ceesay, centrocampista classe 2000 del Trapani.

Il Gravina dopo aver ufficializzato Giacomo Zappacosta a centrocampo pensa a Demiro Pozzebon, oggi alla Paganese, per l’attacco.