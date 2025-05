Primo caldo estivo: nel weekend fino a 34°C al Sud

Il primo vero picco di caldo dell’anno è atteso nel fine settimana, con temperature che in alcune zone raggiungeranno anche i 34 gradi. L’ondata di calore è destinata a intensificarsi nelle prossime ore e non accennerà a diminuire nel breve periodo.

In Puglia, come confermano le previsioni di Francesco Galasso per antennasud.com, a partire da domenica 1° giugno l’innalzamento delle temperature sarà sostenuto da una rimonta anticiclonica di origine subtropicale, che porterà valori termici al di sopra delle medie stagionali, aprendo così la stagione estiva.

I termometri segneranno valori prossimi ai 30-32°C, soprattutto al Centro-Sud, per poi salire ulteriormente raggiungendo le prime punte di 34°C. Le temperature notturne resteranno ancora gradevoli, ma a partire dalla prossima settimana si prevedono le prime notti tropicali, caratterizzate da minime superiori ai 20°C.

Nel dettaglio, le previsioni segnalano per venerdì 30 bel tempo e caldo in aumento in tutta Italia; per sabato 31 l’ulteriore crescita delle temperature, con afa crescente al Nord e sole dominante al Centro-Sud; per domenica 1 giugno, il caldo si manterrà intenso e afoso ovunque.

