‘Primo atto al Parlamento Ue richiesta stop deposito Gnl a Brindisi’

“Il mio primo atto al Parlamento Europeo riguarderà il deposito Gnl che si vuole realizzare a Brindisi e per il quale manifestiamo non pochi dubbi. Serve guardare al futuro e sostenere politiche ambientali che possano aprire nuovi scenari di sviluppo per l’intero territorio, non continuare ad inseguire vecchi percorsi industriali che i cittadini per troppo tempo hanno subito”. Lo dichiara la parlamentare europea Valentina Palmisano (gruppo The Left), eletta con il movimento Cinque Stelle.

“Presenterò un’interrogazione alla Commissione europea chiedendo trasparenza sul procedimento autorizzativo di questo impianto che i cittadini non vogliono. Contrariamente da quanto dice il governo Meloni serve una valutazione di impatto ambientale perché noi non siamo sicuri che venga superata”, spiega.

“Questa sarà la prima di una serie di istanze che porteremo avanti insieme ai colleghi del gruppo “The Left”. Questa nuova sinergia non potrà che rafforzare il nostro impegno nel promuovere politiche di giustizia sociale, lotta alle diseguaglianze e tutela dell’ambiente per i territori”, conclude Valentina Palmisano.

