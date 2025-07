Primo allenamento per il Lecce di Di Francesco, assente Krstovic: ecco perché

Sul campo dell’Acaya il Lecce ha ufficialmente cominciato la preparazione in vista del campionato 2025/2026. È stata la giornata del via per mister Eusebio Di Francesco e per quasi tutti i tesserati giallorossi. “Quasi” perché all’appello mancava un pezzo grosso. Nikola Krstovic è stato infatti il grande assente giustificato di giornata, ma i rumors di mercato e le voci legate al futuro non hanno nulla a che vedere con la mancata presenza in occasione del primo allenamento del centravanti montenegrino, assente causa motivi familiari. Il permesso, concordato con la società, è valido solo per la doppia seduta di sabato, con il 9 giallorosso che raggiungerà i propri compagni domenica in attesa di scoprire qualcosa in più sul proprio futuro.

A proposito di futuro, Pantaleo Corvino prosegue la propria campagna di ricerca, utile per riempire quelle caselle che da qui a breve rischiano di restare vacanti nello scacchiere salentino. Nei prossimi giorni potrebbero intensificarsi i colloqui con Liberato Cacace, Valentin Mihaila e Kevin Carlos, ma è al momento in piedi una trattativa che vede protagonista un profilo meno conosciuto rispetto ai tre menzionati in precedenza. Si è infatti al lavoro per portare al Via del Mare il giovane jolly difensivo Matias Perez, sudamericano classe 2005 messosi in mostra tra le fila del Curicó Unido, club militante nella Serie B cilena. Gli oltre 190 centimetri di altezza lo rendono un terzino destro atipico per struttura, ma è proprio in quella casella che ha giocato di più nel corso dell’ultima stagione disputata. In nazionale Under 20, invece, è stato impiegato fino ad ora più da centrale. Al momento si tratta di un banale sondaggio, condizionato probabilmente anche dallo status di extracomunitario, ma il Lecce monitora con interesse la situazione ed il possibile investimento di mezzo milione di euro.

