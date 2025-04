Le prime immagini della salma di Papa Francesco stanno circolando sui social, mostrando il Pontefice con indosso la mitra bianca, la casula rossa e un rosario tra le mani. Il corpo è adagiato in una semplice bara di legno, ai cui piedi si scorge il cardinale Pietro Parolin in preghiera. Presente anche un picchetto della Guardia Svizzera, in raccoglimento accanto al feretro.

