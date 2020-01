Condividi

Su Antenna Sud l’ultimo confronto tv tra i candidati alle primarie del centrosinistra pugliese. Michele Emiliano, Fabiano Amati, Elena Gentile e Leonardo Palmisano saranno protagonisti del faccia a faccia – in diretta sabato 11 gennaio alle 14,20 sul canale 13 – in vista del voto di domenica che affiderà la guida della coalizione alle Regionali. Nella giornata di domenica, inoltre, le telecamere del gruppo Distante seguiranno in diretta lo spoglio, con collegamenti dai seggi ed ospiti in studio.