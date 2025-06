Prima volta al Mondiale per Giordania e Uzbekistan: 10 squadre già qualificate

Giordania e Uzbekistan scrivono una pagina storica qualificandosi per la prima volta ai Mondiali 2026. Le due nazionali asiatiche, insieme alla sempre presente Corea del Sud, hanno ottenuto il pass per la rassegna iridata che si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti.

Per la Corea del Sud si tratta dell’undicesima partecipazione consecutiva al Mondiale. La nazionale asiatica, pur soffrendo più del previsto, ha chiuso il girone con un turno d’anticipo grazie alla vittoria per 3-0 in trasferta contro l’Iraq a Bassora, centrando primato e qualificazione.

La vera sorpresa arriva però da Uzbekistan e Giordania. Gli uzbeki, trascinati da un ottimo cammino, hanno superato nel proprio girone il favorito Qatar e hanno blindato la qualificazione con il pareggio a reti bianche contro gli Emirati Arabi Uniti a Dubai. Tra i protagonisti dell’Uzbekistan spicca Shomurodov, già noto al pubblico italiano, ma il talento emergente è il difensore classe 2004 Khusanov, approdato lo scorso gennaio al Manchester City per 40 milioni di euro su scelta di Pep Guardiola.

Straordinaria anche l’impresa della Giordania, che ha ottenuto la qualificazione grazie al 3-0 rifilato all’Oman e al contemporaneo successo della Corea del Sud sull’Iraq. La nazionale giordana, priva di molti nomi conosciuti, può contare come punta di diamante su Musa Al-Taamari, attaccante del Rennes protagonista nel campionato francese.

Con questi tre nuovi ingressi, sale a dieci il numero delle squadre già qualificate per i Mondiali 2026: oltre ai tre Paesi ospitanti (Canada, Messico e Stati Uniti), sono già certi della partecipazione anche l’Argentina, il Giappone, la Nuova Zelanda e l’Iran.

L’edizione 2026 sarà la prima con il nuovo format a 48 squadre, aprendo così a nuove storie e grandi esordi come quelli di Uzbekistan e Giordania.

