Prima vittoria del Picerno a Latina: la decide Santarcangelo dopo 30 secondi dal suo ingresso in campo

La “Leonessa della Lucania” scende sul manto erboso del “Domenico Francioni” con l’obbiettivo di portare a casa la prima vittoria della Stagione dopo i due pareggi consecutivi contro Cerignola e Giugliano. Mister De Luca dovrà affrontare un Latina “dottor Jekyll e mister Hyde” dopo la vittoria di misura sull’Atalanta Under 23 e la pesante sconfitta per 6 a 0 nell’ultima trasferta in quel di Trapani.

La prima occasione del match arriva al minuto 10 con Pannittieri che servito bene in area calcia a botta sicura ma trova la deviazione provvidenziale in corner. Alla mezz’ora 29esimo ancora Latina con una conclusione insidiosa dal limite: è attento Summa alla parata bassa. Il Picerno passa in vantaggio al 34esimo: Abreu (0-1) è servito a centro area da Pistolesi e completamente smarcato batte Mastrantonio con un comodo rasoterra.

Passiamo alla ripresa. Al 52esimo Esposito si smarca bene sull’out di sinistra, serve una bella palla al centro sulla quale ci arriva di testa Energe che sfiora il palo. Al 61esimo conclusione del neo entrato Fasan che termina alta sulla traversa. Due minuti dopo il signor Manzo – dopo la conferma del FVS – concede un calcio di rigore al latina per un fallo di Granata su Fasan subentrato al posto di Pannittieri. Sul dischetto si porta Parigi che si fa ipnotizzare da Summa che capisce l’angolo e para. Passano 4 minuti e il direttore di gara concede un secondo penalty a favore dei padroni di casa questa volta per un fallo netto di Veltri sempre su Fasan. Parigi (1-1) non si fa condizionare dal precedente errore, sistema il pallone sul dischetto e questa volta spiazza l’estremo difensore rossoblu realizzando la rete dell’1 a 1. Al minuto 85 De Luca fa entrare Santarcangelo per Abreu: passano 30 secondi e il numero 9 rossoblù si invola in area: prova a servire il compagno sulla destra, sul rimpallo il pallone gli ritorna sul destro e il classe 2003 spedisce questa volta alle spalle di Mastrantonio per la rete del nuovo vantaggio. L’ultima occasione del match ce l’ha Ekuban al minuto 88 in girata ma Summa dice no e salva il risultato.

Termina così. Il Picerno conquista la prima vittoria della stagione. La decide Santarcangelo, la congela Summa: due 2003. Il nuovo Picerno di Claudio De Luca si presenta così alla terza giornata di campionato: imbattuto a cinque punti in classifica.

IL TABELLINO DI LATINA – AZ PICERNO

Latina, domenica 7 settembre 2025, ore 20.30, stadio “D. Francioni” – 3a giornata Campionato Serie C, Girone C

LATINA – AZ PICERNO (1-2)

LATINA (3-4-2-1): Mastrantonio; Parodi, Marenco, Calabrese; Porro (61’ Pace), Hergheligiu, De Ciancio (82’ Ekuban), Ercolano; Pannittieri (57’ Fasan), Riccardi (57’ Quieto); Parigi (82’ Ciko).

A disp.: Basti, Iosa, Scravaglieri, Pellettieri, Dutu, Di Giovannantonio, Farneti, Regonesi, De Marchi.

All.: Alessandro Bruno

AZ PICERNO (4-2-3-1): Summa; Veltri, Frison, Granata, Pistolesi (79’ Salvo); Maselli, Bianchi; Energe (Petito), Pugliese, Esposito (Bocic); Abreu (85’ Santarcangelo).

A disp.: Esposito A., Cortese, Perr, Maiorino, Vimercati, Santaniello, Djbril, Cardoni,

All.: Claudio De Luca



ARBITRO: Manzo (Torre Annunziata)

Guardalinee: Cantore – Minutoli

Quarto uomo: Luongo

MARCATORI: 34’ Abreu, 69’ Parigi (r), 86’ Santarcangelo

AMMONITI: Calabrese (L), Granata (P), Bianchi (P), Maselli (P), Pace (L)

NOTE:

Spett.:

Ang. 6-3

Rec. 1’pt, 5’st

