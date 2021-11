FRANCAVILLA FONTANA – L’accordo tra Città Futura e il Movimento 5 Stelle guarda già alle amministrative del 2023. La prima intervista al nuovo assessore Giuseppe Ricchiuti.

Le prime reazioni

“Il gruppo di articolo 9 saluta con soddisfazione l’ingresso del movimento 5 stelle in maggioranza e quello in giunta di Giuseppe Ricchiuti, il quale in questi tre anni ha dimostrato competenza e serietà ed ha fornito anche dai banchi dell’opposizione un decisivo contributo di crescita per la nostra città. È un passaggio politico del tutto naturale che giunge all’esito di un percorso fatto di quasi assoluta condivisione di iniziative e di temi con la maggioranza e col gruppo di articolo 9. Si tratta perciò di un momento di arricchimento per la stagione iniziata nel 2018 e che oggi può ripartire con ancora maggiore vigore. A Ricchiuti ed al movimento 5 stelle tutto vanno gli auguri di buon lavoro”.