Prima insultato, poi picchiato: a Lecce ragazzo 21enne in ospedale

Un ragazzo di 21 anni, di Lequile, è ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce – ma non è in pericolo di vita – dopo essere stato aggredito con calci e pugni mentre si trovava con un amico nel centro storico del capoluogo salentino, nei pressi di un bar. E’ accaduto in via dei Verardi. Ad aggredire il 21enne sarebbero stati in due che avrebbero prima insultando il ragazzo per futili motivi, poi sarebbero passati alle vie di fatto, colpendolo con calci e pugni. Quindi, sarebbero fuggiti.

