Clima di tensione a Squinzano dove dal 13 giugno, dopo l’omicidio di Luigi Guadadiello, sembra essersi aperta una faida interna tra clan rivali.

Nella mattinata di oggi un uomo, a seguito di una perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di un fucile mitragliatore da guerra AK47. Successivamente sono scattati i controlli presso la propria abitazione dove sono stati sequestrati un fucile da caccia a canna mozza, una pistola a tamburo con matricola abrasa, numerose cartucce di vario calibro e 400 grammi di hashish. Il tutto è stato rinvenuto a seguito di un’attività di controllo del territorio nell’area del nord Salento, disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce ed intensificata anche alla luce del recente comitato dell’ordine e sicurezza pubblica svoltosi in Squinzano. L’uomo, le cui iniziali sono F.M., è stato arrestato e condotto in carcere e nelle prossime ore sarà sottoposto all’interrogatorio di garanzia, assistito dall’avvocato Giuseppe Presicce.

Dopo qualche ora, nel primo pomeriggio, è stata registrata una sparatoria, sempre a Squinzano. I due fatti potrebbero essere collegati, ma al momento non vi sono certezze. In via Francesco Crispi sono stati esplosi dei colpi d’arma da fuoco contro l’abitazione di un brindisino domiciliato a Squinzano, di 29 anni, G.M. le sue iniziali, originario di Erchie. Si tratta di un nome noto alle cronache, ma per vicende che nulla hanno a che vedere con la criminalità organizzata.

Al momento resta alta l’attenzione degli investigatori a Squinzano, alla luce dei fatti di cronaca avvenuti dopo l’omicidio Guadadiello. Singoli episodi che compongono un mosaico che le forze dell’ordine stanno cercando di ricomporre. Troppo gli episodi di spari e i sequestri di droga avvenuti in zona. Squinzano resta una zona calda, e non solo dal punto di vista climatico.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp