Prima denuncia a Bari per abbandono illecito dei rifiuti

È scattata a Bari la prima denuncia, seguita dal sequestro del veicolo, nell’ambito del contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti, come prevede il nuovo decreto legge 116/2025 che inasprisce le pene e introduce una stretta contro il lancio dai veicoli di mozziconi di sigarette, fazzolettini, lattine, bottiglie, sacchetti e oggetti vari. Stamattina, intorno alle 8.10, un furgone è stato fermato nella centralissima via Dante. Sul mezzo era riportato il nome dell’azienda, specializzata in attività di “sgomberi cantine e box, traslochi e trasporti locali”, con l’indicazione di un numero di cellulare da contattare per i servizi pubblicizzati. Durante l’attività di osservazione, gli agenti hanno effettuato un primo riscontro da cui è emerso che la ditta risultava cancellata dal registro delle imprese dal 2017. Nel corso del controllo del mezzo, gli agenti in borghese hanno trovato, all’interno del vano carico, oltre cento chili di rifiuti provenienti da attività di ristrutturazione edilizia. Il conducente, un ventiduenne residente a Bitonto, è stato denunciato. Non ha fornito alcuna giustificazione rispetto alla provenienza dei rifiuti ed è risultato privo dei necessari formulari (Fir) per il trasporto degli stessi. In concorso con l’illecito penale è stata contestata l’assenza del formulario di identificazione dei rifiuti, che prevede la sanzione amministrativa di 3.200 euro, oltre alla sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. “Dopo mesi di controlli e intense attività di contrasto nei confronti di chi abbandona i rifiuti – commenta l’assessora comunale alla Vivibilità urbana, Carla Palone – oggi cominciamo a vedere applicate le novità introdotte dal nuovo decreto legge, entrato in vigore lo scorso 9 agosto. Nelle ultime ore ci siamo concentrati su tutte quelle realtà che si propongono di aiutare i cittadini nella gestione, ad esempio, dello svuotamento delle loro cantine, senza averne titolo. Le conseguenze, ormai, sono pesantissime, come dimostra il caso del giovane conducente individuato stamattina dagli agenti e denunciato”. (ANSA).

