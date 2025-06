Prima Categoria, Noicattaro travolge Rutigliano: 4-1 e speranze di Promozione

Il Noicattaro fa suo il derby dell’Uva con un netto 4-1 contro la Rutiglianese e si assicura un posto in prima fila nella graduatoria dei ripescaggi per il prossimo campionato di Promozione. Al “Comunale”, gremito e partecipe, la squadra di Bitetto domina una sfida molto sentita, tra due città divise da pochi chilometri.

Bastano cinque minuti per sbloccare la gara: De Florio raccoglie al limite e lascia partire un destro preciso che si infila alle spalle di Loliva, facendo esplodere il pubblico rossonero.

Al 14’ l’occasione per gli ospiti di pareggiare: Vernice stende Miccoli in area, ma Amodio si fa ipnotizzare da Colagrande, che respinge il rigore. Due minuti dopo, ancora Miccoli fallisce il pari di testa da posizione favorevole.

Il Noicattaro non perdona e al 27’ raddoppia: splendida imbucata di Tuttisanti per Evangelista, che entra in area e firma il 2-0. Nella ripresa il copione non cambia, nonostante i cambi tentati dagli ospiti.

Al 6’ Ferro, servito da una combinazione Tuttisanti-Evangelista, deposita in rete il 3-0. Al 15’ lo stesso Ferro trova l’incrocio con una gran conclusione da fuori area per il poker che chiude i giochi. Solo al 38’ arriva il gol della bandiera per la Rutiglianese, con Ly che fissa il punteggio sul 4-1.

Al triplice fischio esplode la festa: il Noicattaro può davvero credere nel ritorno in Promozione. Per la Rutiglianese, invece, è la seconda finale playoff persa consecutivamente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author