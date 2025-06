Pride a Ostuni, Palmisano: “Lodevole iniziativa per sostenere diritti e pace”

L’eurodeputata del M5S: “Tante realtà del territorio insieme contro ogni forma di discriminazione”

“C’è fermento. Ci sono gioia, vitalità e attesa. C’è una città matura, finalmente direi, e consapevole dell’importanza di questi momenti. Tutto questo sarà la prima edizione di ‘Ostuni Pride’, in programma domani tra le vie della Città Bianca. All’associazione ‘Annavana’, all’amministrazione comunale e a tutte le associazioni coinvolte rivolgo il mio plauso per aver organizzato questa iniziativa. Una manifestazione per ribadire ancora una volta la necessità di un mondo in cui prevalga la pace ed il rispetto fondamentale dei diritti di ogni persona”. Lo dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano in riferimento all’iniziativa in programma a Ostuni sabato.

“Sarà una piazza sono certa animata da energia e dalla volontà comune di sostenere l’impegno a favore dei diritti della comunità LGBTQIA+ e contro ogni forma di discriminazione. Una missione che l’associazione ‘Annavana’ e tante altre realtà del territorio conducono quotidianamente – conclude Valentina Palmisano – divenendo un modello virtuoso d’inclusione. Così come è importante che anche per il 2025 Ostuni possa ospitare una nuova edizione del festival ‘Sherocco’. L’attuale momento storico deve far riflettere sull’importanza di sostenere tutte queste iniziative che mettono al centro la persona ed i loro diritti e respingono con forza chi fa della violenza e dei soprusi la propria ragione di vita”.

