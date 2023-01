Roma – Giorgia Meloni in un video rivendica la decisione dell’esecutivo di non tornare indietro sui suoi passi rinunciando a prolungare il taglio delle accise sulla benzina per contrastare l’aumento dei prezzi. “Giustizia sociale” la chiama e replicando a quanti la accusano di incoerenza dice: nel programma di Fratelli d’Italia, il taglio delle accise non c’era. La replica delle opposizioni non tarda ad arrivare. Per il leader dem Enrico Letta la premier “tecnicamente mente”. Il leader pentastelalto Giuseppe Conte, parla invece di “mistificazione grottesca”. Ma ad attaccare sono anche Azione e Verdi

