Prevenzione tumori, Gemmato al Centro Ilma di Gallipoli: “Eccellenza unica”

“Un’opera straordinaria, esempio virtuoso di sanità solidale nata dal basso e destinata a diventare un riferimento per la prevenzione oncologica in Italia”. Con queste parole Marcello Gemmato, sottosegretario alla salute, ha commentato la visita effettuata il 13 giugno al Centro Ilma, l’istituto multidisciplinare per la lotta ai tumori realizzato dalla Lilt di Lecce alle porte di Gallipoli.

Ad accoglierlo, tra gli altri, l’oncologo Giuseppe Serravezza, ideatore del progetto, il direttore generale dell’Asl di Lecce Stefano Rossi, la responsabile degli screening Elisabetta De Matteis, la consigliera comunale Titti Cataldi, il sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo e il deputato Antonio Maria Gabellone.

“Questa sarà la Casa della Prevenzione frutto dell’intuizione e dell’impegno del professor Serravezza e di un volontariato esemplare. Il Ministero della Salute continuerà a investire sulla prevenzione come strumento chiave per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale”, ha detto Gemmato.

Il Centro, realizzato in un’area di sette ettari di cave dismesse, è stato costruito esclusivamente grazie alle donazioni della popolazione salentina. Fornirà servizi gratuiti in diversi ambiti: ricerca applicata sulle cause ambientali del cancro, diagnosi precoce, riabilitazione, supporto psicologico, assistenza domiciliare ai pazienti terminali e divulgazione scientifica.

“È il sogno di un ‘ospedale per sani’ dove si combatte il cancro prima che si manifesti, attraverso l’educazione alla salute e la ricerca ambientale, come già avviato con i progetti Geneo ed Extra-Geneo, che coinvolgono 52 Comuni della provincia”, spiegano Simonetta Pepe, presidente della Lilt Lecce, e Carmine Cerullo, responsabile del comitato scientifico.

Alla struttura, ormai in fase di completamento, manca solo la dotazione tecnologica. Per questo la Lilt ha lanciato un appello alla cittadinanza e alle istituzioni per contribuire al completamento della sede, che potenzierà i servizi già offerti dalla rete di 36 ambulatori di prevenzione, centri di orientamento oncologico e assistenza domiciliare oncologica attivi in cinque distretti.

Il Centro Ilma è nato da un protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Provincia di Lecce, Università del Salento e Comune di Gallipoli, e si inserisce nel solco tracciato da oltre trent’anni di attività della Lilt sul territorio. A sostenere il progetto anche testimonial internazionali come Helen Mirren e Taylor Hackford, che hanno diffuso video-messaggi di supporto.

Per contribuire è possibile destinare il 5 per mille alla Lilt Lecce. Maggiori informazioni sul sito www.legatumorilecce.org o telefonando allo 0833512777.

